

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس امس خلال إحيائه قداس عيد الفصح، عن «قلقه البالغ» إزاء دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منددا في الوقت ذاته بـ «عقبات» عديدة تعوق السلام في العالم.



وقال البابا في رسالته أمام 100 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس، إن الهجمات «تهدد جو الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يسود السلام المدينة المقدسة والمنطقة كلها».



وأشار البابا الأرجنتيني، الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية، إلى العديد من «العقبات» أمام السلام، مكرسا حيزا خاصا في رسالته للحرب في أوكرانيا.



وقال متضرعا إلى الرب «ساعد الشعب الأوكراني الحبيب في مسيرته نحو السلام، وأفض النور الفصحي على الشعب الروسي». وأضاف «عز الجرحى والذين فقدوا أحباءهم بسبب الحرب واجعل الأسرى يعودون بأمان إلى عائلاتهم».



كذلك، تحدث البابا عن النزاعات حول العالم، من سورية إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، وصلى من اجل «المتضررين من الزلزال العنيف في تركيا وسورية».