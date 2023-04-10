اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، امس، الديموقراطيين بتدمير أميركا، متوعدا إياهم بالعودة.



وكتب عبر منصته «تروث سوشيل»، بمناسبة عيد الفصح «فصح مجيد للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يحلمون إلى ما لا نهاية بتدمير بلدنا».



وشدد على ضرورة إلغاء التصويت الإلكتروني والاعتماد فقط على التصويت الورقي وفي يوم واحد لإنهاء الاحتيال على أصوات الناخبين، بحسب تعبيره.



كما وصف ترامب الديموقراطيين وأحزاب اليسار بالضعفاء الذين يدمرون المجتمع الأميركي، مضيفا: «سوف نعود».



يأتي ذلك، فيما يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حربا قضائية في قضية «شراء الصمت» التي اتهم بها رسميا.



وغذى اعتقال ترامب حملته للانتخابات الرئاسية 2024 بتبرعات كبيرة، حيث جلبت أكثر من 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة بعد توجيه الاتهام إليه.



هذا، ووجهت إلى الرئيس السابق 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بشراء صمت ممثلة عبر دفع مايكل كوهين محامي ترامب السابق أموالا لها.



وتم دفع المبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم ستورمي دانيلز الصمت بشأن علاقة مزعومة قالت إنها أقامتها مع ترامب. ودفع الأخير ببراءته من جميع التهم، ونفى علاقته بالممثلة.



يشار إلى أنه في خضم حملته الانتخابية لرئاسة 2024، بات ترامب أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية في تاريخ البلاد.