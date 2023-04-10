وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) رد فعل الدول الغربية على خطط روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بأنه غير متوازن وهستيري، مشيرة إلى أن هذه الدول تتجاهل الأسلحة الأميركية المنتشرة في أوروبا.



وقال المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في مقابلة مع قناة (روسيا 1) امس «إن هذا موضوع مهم للغاية، نحن نرى رد فعل غير متوازن للغاية من جانب الغرب الجماعي على التصريحات التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الشأن».



وأضاف بيسكوف: «أن الغرب الجماعي لا يميل إلى ذكر مسألة الأسلحة النووية الأميركية المتواجدة في أوروبا وحول بلادنا، فهم يميلون إلى رد فعل هستيري على خططنا لبناء منشآت لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا».



من جهة أخرى، أسس نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية باسم «خيرسون الروسية» في الجزء، الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون، بهدف تدمير مواقع القوات الأوكرانية.



وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» امس نقلا عن أحد نشطاء هذه المنظمة لم تذكر اسمه، قوله: «نحن أنشأنا منظمة «خيرسون الروسية»، وهدفنا تدمير مقرات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم بالفعل التعامل مع العديد من المقرات بنجاح».



وأضاف: «أن سبب إنشاء المنظمة السرية هو الوضع الإنساني الصعب في خيرسون، حيث توقفت خدمات المرافق عن العمل وينقطع التيار الكهربائي بشكل مستمر، بجانب طوابير كبيرة على الطعام»، مناشدا الرجال في سن التجنيد القاطنين في مقاطعة خيرسون بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يقعوا تحت التعبئة الإجبارية.



في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تعمل على تعزيز الخطوط الدفاعية على طول الحدود مع روسيا وبيبلاروسيا.



ونقلت الوزارة عن قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرهي ناييف، تأكيده استمرار توسيع الحواجز الدفاعية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا وروسيا.، بحسب صحيفة «الغارديان».



وكشف المسؤول الأوكراني عن إنشاء حقول للألغام في المناطق التي يمكن الوصول إليها بالدبابات، وفي المسارات المحتمل أن يدخل عبرها العدو إلى أعماق أراضينا مثل الطرق والممرات والجسور وغيرها..».



وأضاف ناييف أن الوحدات الهندسية الأوكرانية جهزت عشرات الحقول من الألغام باستخدام أكثر من 6000 لغم مضاد للدبابات في الأسبوع الماضي، وقال إن الجنود الأوكرانيين يعملون: «على مدار الساعة رغم الظروف الجوية الصعبة».



من جانبها، تعمل القوات الروسية أيضا على تعزيز دفاعاتها في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا، عبر زرع حقول ألغام وبناء حواجز وخنادق ضمن استعداداتها لصد هجوم أوكراني مضاد، يرتقب أن تطلقه كييف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبدأت القوات الروسية في حفر حواجز دفاعية بين حدود مناطق زابوريجيا ودونيتسك وخيرسون، وفقا لإيفان فيدوروف، عمدة مدينة ميليتوبول المنفي الذي كشف بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» أيضا عن أشغال لإنشاء خط دفاعي بالقرب من مدينته التي سيطرت عليها موسكو.