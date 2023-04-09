مريم بندق

عرض جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد بالفيديو عبر حسابه على تويتر تقريرا حول مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لتوسعة مستشفى العدان.



وأورد الجهاز الوضع التعاقدي مبينا أن تاريخ مباشرة العمل في مشروع التوسعة كان في 28 يونيو 2015، وتاريخ الإنجاز التعاقدي حدد في 19 ديسمبر 2022، وتم تحديد فبراير 2023 لتحقيق الإنجاز المخطط له "المتقدم" بنسبة 100%، في حين أن نسبة الإنجاز الفعلية التي تحققت في فبراير 2023 بلغت 80.70% بنسبة فارق بلغت 19.30% .

وأوضح الجهاز تفصيلا لمشروع التوسعة لافتا إلى أن المبنى الرئيسي مخصص للنساء والأطفال ويتكون من سرداب و دور أرضي وعدد 12 دورا علويا،ويتوافر به 637 سريرا جديدا، ومبنى الجراحات يتكون من سرداب وأرضي ومبنى العلاج الطبيعي الذي هو عبارة عن سرداب لمواقف السيارات ودور أرضي وعدد 3 أدوار عليا، ومبنى المخازن الاستراتيجية الذي يتكون من دور أرضي.

هذا، فضلا عن مبنى الإدارة العامة ومواقف السيارات ويتسع لـ 580 سيارة، ومبنى آخر لمواقف السيارات لقسم الطوارئ ويتسع لعدد كبير من السيارات، و مبنى المخازن الاستراتيجية ويتكون من دور أرضي.