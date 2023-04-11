

أسامة أبوالسعود



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام ان المسجد الكبير والمراكز الرمضانية بجميع المحافظات جاهزه لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر، وحث وزير الأوقاف العاملين في المسجد الكبير وأيضا العاملين في قطاع المساجد على بذل المزيد من الجهد والعمل خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان الجاري، وذلك بهدف توفير الأجواء الإيمانية لعموم المصلين.



وقال الرطام ان وزارة الأوقاف كانت حريصة على تنفيذ الخطط المعدة لتجهيز المسجد الكبير بعد انقطاع لمدة 3 سنوات وبفضل من الله ثم جهود العاملين تم افتتاح المسجد الكبير واستقبال جموع المصلين هذا العام وفق خطة منهجية وشراكة محلية مع الجهات ذات الصلة مما حقق نجاحا كبيرا إلى الآن.



واعتبر أن الخطة التي وضعتها وزارة الأوقاف لاستقبال المصلين في الليالي المباركة عمل جيد، وتبين حرص الوزارة وإدارات مساجد المحافظات على نجاح اكتمال الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين.



وأشاد الرطام بتعاون وزارات ومؤسسات الدولة التي ساهمت في تنظيم الليالي المباركة سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام أو البلدية أو الطوارئ الطبية أو الهيئة العامة للشباب والمتطوعين من مختلف التخصصات، فلهم منا الشكر والثناء.