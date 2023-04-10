الصفوف الأمامية ورصيد الإجازات ودعم العمالة.. من أولوياتنا

عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية الاجتماع القيادي السنوي بين الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي وحضور نواب الرئيس التنفيذي، ومدراء الدوائر في الشركة والمساعدين ورؤساء الأقسام، وذلك لتسليط الضوء على خط سير الشركة في العام 2023 وكيفية تطويرها وتحسين أدائها والمحافظة على الخطة الموضوعة وتنفيذها بالشكل السليم الذي يسهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة.



هذا، ووجه رزوقي عددا من الرسائل المهمة للقيادات، وقال: «إن الخطوط الجوية الكويتية بسواعد أبنائها المخلصين وتفانيهم الدؤوب، ماضية على خططها بالوصول إلى أفضل مستويات التميز بالخدمة التي تقدمها لعملائها الكرام، وتطور وتحسين منظومتها بالكامل عاما تلو الآخر بما يعود بالفائدة على الناقل الوطني للكويت الخطوط الجوية الكويتية».



وكشف عن أن الخطوط الجوية الكويتية قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لصرف الصفوف الأمامية وبيع رصيد الإجازات والبت في دعم العمالة، حيث قامت بالتنسيق على إنهاء كافة هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة لموظفيها، لافتا إلى أنه جار استكمال دراسة رواتب ومميزات الموظفين.



وقام رزوقي بتقديم كافة أوجه التشجيع والدعم للقيادات لبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج والاستمرار في الصعود ومواكبة أحدث ما يقدمه عالم الطيران حول العالم.



وأضاف في حديثه للقيادات: «لقد قام موظفو الخطوط الجوية الكويتية بعمل ممتاز بالعام الماضي وما زالوا مستمرين هذا العام أيضا على نفس النهج والأفكار التي من شأنها تتناسب مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة حتى عام 2030، ومن ضمن هذه الخطة الوصول الى التحول الإلكتروني بالكامل بكافة المنظومة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل الدورة المستندية والورقية وسرعة انجاز المهام وإنهائها بشكل دقيق».



وحث رزوقي الموظفين على المثابرة والاجتهاد في العمل قائلا لهم: «أنتم اليوم أصبحتم تتحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم التحليق بطائرنا الأزرق بثقة في سماء العالم، ونحن نثق بما ستقدمونه خلال الفترة المقبلة من تفان وأداء متميز في علو وازدهار الناقل الوطني للكويت وتحقيق إنجازات كما حققتها الأجيال السابقة».