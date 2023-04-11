

وقّعت وزارة الاعلام والثقافة، ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، بروتوكول تعاون بين مجلة «الكويت» وعدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك خلال احتفال أقيم بمشاركة مسؤولي الوزارة ومؤسسات الدولة.



وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمضامين استراتيجية وزارة الإعلام 2021 ـ 2026، التي تهدف إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بينها وبين جهات الدولة المختلفة والتي يبلغ عددها 9 جهات موزعة ما بين حكومية ومجتمع مدني، على أن يستمر توقيع تلك البروتوكولات مع جهات أخرى مختلفة.



كما تؤكد الوزارة من خلالها أن الجميع شريك وطني في رسم السياسة الإعلامية، الأمر الذي سيتم بلورته بالطرح والتناول المتواصل لإنجازات الجهات المتعاونة ومشاريعها التنموية، وإبراز الدور الوطني والاجتماعي والتربوي الذي تؤديه عبر صفحات مجلة الكويت، لنعكس بذلك الصورة المشرقة للكويت.



وتؤكد وزارة الإعلام والثقافة باسم الوزير عبدالرحمن المطيري وجميع مسؤولي «الإعلام» الحرص الدائم على تقديم الدعم الإعلامي والصحافي لكل الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.