عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أطلقت حملة للتعريف بمشاريع البنية التحتية والمباني العامة التي تنفذها ودورها في تشييد وبناء وتجهيز هذه المباني في المدن الإسكانية الجديدة.



وأضافت المصادر أن المؤسسة تحرص على تجهيز المباني الخدماتية التي يحتاج اليها المواطنون، مشيرة الى انه يتم تصميمها وفق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى استخدامات الطاقة الذكية والبديلة في تشغيلها.



وتعمل «السكنية» أيضا على تجهيز مدارس ومساجد ومباني الجمعيات التعاونية ومراكز الإطفاء والشرطة والمستوصفات، وخدمات الطرق والبنية التحتية للصرف الصحي ومجارير مياه الأمطار في مشاريعها الإسكانية.