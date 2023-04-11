في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا، وبناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبة المحلات والاعلانات تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي أن الجولة على المحلات بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان قد أسفرت عن غلق محل وتحرير 29 مخالفة تمثلت في فتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية بالإضافة الى توجيه 13 إنذارا.



ودعا الرشيدي أصحاب المحلات للتقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.