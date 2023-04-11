أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة «أبشروا بالخير6». وأوضح مدير إدارة المساعدات في الجمعية محمد الخالدي أن إجمالي المستفيدين من مشروع «أبشروا بالخير» الخاص بملف سداد الإيجارات عن الأسر المتعففة داخل الكويت منذ تأسيس المشروع عام 2017 بلغ أكثر من 19500 مستفيد، من الأسر المتعففة التي تقيم داخل الكويت.



وتابع: استفاد من مشروع «أبشروا بالخير» الكويتيون المعسرون و32 جنسية أخرى منهم غير محددي الجنسية وضيوف الكويت من الأسر المتعففة من شريحة الأرامل والأيتام وضعاف الدخل والمرضى والمطلقات والمهجرات وغيرها من الحالات الإنسانية الأخرى، حيث جاوز عدد الأشهر التي تم سداد إيجارها عن المستحقين 25 ألف شهر.