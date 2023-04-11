استطاع بيت الزكاة تحقيق الكثير من الإنجازات خلال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أهم المواسم للبيت بسبب تسابق أهل الكويت على التبرع للأعمال الخيرية وإخراج زكاة أموالهم بمختلف أنواعها.



فاستقبل البيت حديثا تبرعا من شركة زين لمشروع السلة الغذائية في رمضان بعدد 100 سلة رمضانية للأسر التي يرعاها البيت، والتي تتكون من: معلبات مشكلة ـ معكرونة ـ عدس ـ شاي ـ تمر ـ زيت ـ معجون طماطم ـ فيمتو ـ شوربة ـ بهارات، ويتم توزيع هذه السلة للأسر المستحقة داخل الكويت وللفئات التي ليس لهم معيل ولا دخل مالي ثابت من أرامل ومطلقات وأيتام وكبار السن.