جدد بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق مبادرته الرمضانية السنوية «توزيع الماچلة» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهوده المتواصلة في خدمة أفراد المجتمع، وخاصة الأسر المتعففة. وتعتبر مبادرة «توزيع الماچلة» ركيزة أساسية ضمن حملة KIB الرمضانية السنوية، والتي تأتي انطلاقا من تمسك البنك بالقيم الروحية والإنسانية وعلى رأسها الرحمة والعطاء خلال شهر الصيام.



وفي معرض إشادته بهذه المبادرة المهمة، قال مدير أول من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: «إن هذه المبادرة تمثل جهدا حقيقيا من البنك لرسم الابتسامة على وجوه أفراد الأسر المتعففة في كافة أنحاء الكويت خلال شهر العطاء، ونحن ملتزمون بالعمل، يدا بيد، مع شركائنا في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، من أجل التأثير بشكل إيجابي وتوفير كل أشكال المساعدة للمجتمع ككل، وذلك تحت مظلة تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل المجتمعي والرفاهية».



وأوضح السرحان، أيضا، أن موظفي KIB قد شاركوا بشكل مباشر في هذه المبادرة الإنسانية، وذلك من خلال إعداد السلال الرمضانية «الماچلة»، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات المعيشية الضرورية. وأضاف أنه تم تسليم الصناديق إلى الأسر المتعففة لضمان حصولها على كميات كافية من الإمدادات التي تكفيها خلال الشهر الفضيل، لافتا إلى أن هذا الجهد يندرج في إطار مساعي KIB الهادفة إلى تشجيع موظفيه على المشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية البناءة، وتعزيز الأعمال التي ترسخ التكاتف والتماسك الاجتماعي كقيم ثابتة بين مختلف شرائح المجتمع.