استضافت شركة الاتصالات الكويتية - stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، دورة لتجويد القرآن الكريم بشكل سلس وصحيح، وذلك بالتعاون مع منصة التعلم عبر الإنترنت «دورات».



وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة حملة «الخير بين يديك» التي أطلقتها stc في شهر رمضان 2023، بهدف إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع بطرق مختلفة على مدار الشهر الفضيل.



وعقدت هذه الورشة في مقر شركة stc في برج أولمبيا، وقد استقبلت الورشة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق لمعرفة القواعد والأساليب الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم. وترأس ورشة العمل الشيخ عمر الدمخي.



وفي بيان لها، أعربت stc عن أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تشكلت بين stc ودورات من خلال مبادرة «وياك» - الموسم الثاني. وتهدف هذه الشراكة إلى تثقيف الجمهور بطرق مختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تؤثر على المجتمع.



وكجزء من حملتها الرمضانية، تعاونت stc مع «دورات» في مبادرة مختلفة، حيث قامت بتثقيف المشاركين حول أهمية ممارسة العمل التطوعي بهدف غرس قيم ومبادئ شهر رمضان الفضيل.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: «سعداء بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع «دورات» من خلال هذه المبادرة المميزة التي تأتي بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى إكساب المشاركين ثروة من القواعد تجعلهم قادرين على قراءة كتاب الله عز وجل بطريقة سلسة».



وأكدت الجاسم أن الدورة لاقت إعجابا واستحسانا من المشاركين، حيث إنها تساهم في إثراء الجانب اللغوي للمتعلمين لاسيما المبتدئين والمهتمين في تعلم أحكام التجويد.



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