في إطار برنامجه الاجتماعي الخاص بشهر رمضان المبارك، يواصل البنك الأهلي المتحد مبادرته لتوزيع الماچلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المتعففة بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام، حيث تأتي هذه المبادرة انطلاقا من اهتمام البنك وحرصه الدائم والمستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع، ومساعدة الأسر المتعففة على الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية خلال شهر رمضان.



وبهذه المناسبة، أفادت رئيسة إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: بعد الأثر الإيجابي الذي لمسناه لمبادرتنا لتوزيع الماجلة والتي استمرت خلال الأعوام الماضية، يسرنا أن نواصل توزيع الماجلة على الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك لنؤمّن لهم مؤونة شهر رمضان وفقا لأفضل المواصفات الغذائية ما يقلل من الهدر في الطعام في حال توزيع وجبات جاهزة للإفطار، هذا بالإضافة إلى أن توزيع المؤونة يوفر للأسر المتعففة فرصة أفضل لإعداد الطعام في بيوتهم بأنفسهم ما يحفظ لهم كرامتهم.



وأضافت التميمي أن البنك أطلق هذه المبادرة الإنسانية لمساعدة الأسر المتعففة على تلبية احتياجاتها لماجلة رمضان، استشعارا لمسؤوليته تجاه الأسر المتعففة، وإسهاما منه أيضا في تعزيز قيم التراحم والتكافل والعطاء التي يحث عليها ديننا الإسلامي، خاصة في شهر رمضان الكريم.



وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد حريص بشدة على التعاون مع البنك الكويتي للطعام، موضحة أن هذه المبادرة جاءت في إطار التعاون المستمر مع هذه المؤسسة الإنسانية ذات الدور الخيري البارز تقديرا لدورها الرائد في رعاية الأسر المتعففة وتوفير المساعدات المختلفة لهم. جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد يحرص دائما من خلال برنامجه الفعال للمسؤولية المجتمعية على تلمس احتياجات المجتمع الفعلية والمساهمة في تلبيتها. وفي هذا الإطار تأتي هذه المبادرة ضمن محاور البرنامج المجتمعي للبنك الأهلي المتحد والذي يقدم سنويا مجموعة من الأنشطة الخاصة بشهر رمضان الفضيل والتي تلقى استحسانا وإشادة من مختلف فئات المجتمع.