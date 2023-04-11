كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة الأمريكية الدولية AIU للنمو وتقديم الأفضل في التعليم العالي الأميركي في المنطقة، زار ممثلون من فريق إدارة جامعة AIU مؤتمر «إلوسيان» الذي عقد في مدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة.



وانضم مدير العمليات دنكن ماكميلان ونائب الرئيس المساعد للتسجيل ريان غاريتي إلى «البودكاست» الرائد في مجال التعليم العالي في أميركا «EdUp Experience» الذي يقدمه د.جو سالوستيو.



ويغطي هذا البودكاست كل شيء عن التعليم العالي، ففي الحلقة رقم 590 من البودكاست، تحدث كل من ماكميلان وغاريتي عن التجربة الأميركية الأصيلة للجامعة الأمريكية الدولية، ونظرة الكويت إلى التعليم العالي والتعاون بين الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت و«إلوسيان» لتوفير تجربة جامعية أفضل لطلابها.



ومنذ افتتاحها عام 2019، نمت الجامعة الأمريكية الدولية بوتيرة سريعة واستمرت في تزويد الطلاب بالتجربة التعليمية الأميركية الأصيلة. من الباعة إلى الحرم الجامعي الحديث والمناهج الدراسية والحياة الطلابية، وصلت جامعة AIU إلى العديد من المنعطفات المهمة في مسيرتها.



قال ماكميلان في البودكاست: الجامعة الأمريكية الدولية AIU هي جامعة خاصة تلعب دورا مهما للغاية في الكويت من خلال تخريج طلاب مستعدين للانضمام إلى القوى العاملة. يعتبر المجتمع الكويتي أن التعليم الرسمي ذو قيمة عالية للغاية، ويهدف إلى تحقيق موقع عالمي للكويت، كجزء من رؤيتها لعام 2035.



وتسعى الجامعة الأمريكية الدولية AIU جاهدة إلى تزويد المنطقة بفرصة تجربة التعليم الأميركي المتميز، الذي يوفر مع كليهما المهارات الخفيفة والمهارات الفنية التي تتطلبها الأسواق العالمية اليوم.



وتحدث فريق إدارة الجامعة الأمريكية الدولية AIU أيضا خلال البودكاست عن كيفية تمكين التعاون مع «إلوسيان» من تجاوز حاجز اللغة للطلاب، الذين قد لا يتحدثون اللغة الإنجليزية كلغة أولى، ومساعدتهم في فهم مصطلحات التعليم العالي المعقدة.