تقديراً لهم على الثقة التي منحوها للفندق من خلال التعاون والتعامل المستمر خلال السنوات الماضية، أقام فندق «هوليداي إن آند سويتس الكويت ـ السالمية» غبقته الرمضانية السنوية في خيمة أساطير على شرف مجموعة من الديبلوماسيين وعملاء الفندق من شركات ومؤسسات مختلفة بالإضافة إلى الإعلاميين والصحافيين والمؤثرين الاجتماعيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كان في استقبال المدعوين فور وصولهم طاقم إدارة الفندق وعلى رأسهم مدير عام الفندق قاسم العاشق والذي قام بدوره بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، شاكرا لهم دعمهم الدائم للفندق، متمنيا للجميع قضاء وقت ممتع. وشهدت الأمسية العديد من الفقرات الترفيهية الموسيقية الشرقية والغربية بالإضافة إلى العروض الاستعراضية والتي أضفت جوا من المتعة والمرح على جميع الحاضرين. كما استمتع الضيوف بمأدبة طعام شهية، حيث أعد طاقم طهاة الفندق بوفيه يرضي جميع الأذواق، إضافة إلى استمتاع الضيوف بخدمة الطهي الحي المتنوع والذي نال إعجاب الجميع بروعة التحضير والتقديم. بحلة جديدة رمضانية ساحرة، يستقبل فندق هوليداي إن ضيوفه الكرام في هذا الشهر الفضيل مقدما لهم أرقى أصول الضيافة العربية، حيث يمكنك قضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأصدقاء والتمتع بأشهى البوفيهات الرمضانية في خيمة أساطير الرمضانية الخارجية والتي تعكس بديكوراتها الخلابة سحر الأمسيات الرمضانية الجميلة بالإضافة إلى مطاعم الفندق المميزة.