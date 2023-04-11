احتفل بنك بوبيان بتكريم الفائزين من عملائه وأبنائهم في مسابقته السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (رتل مع بوبيان) التي نظمها البنك للعام التاسع على التوالي، حيث تجاوز العدد فيها 1000 مشارك من الجنسين وبلغ عدد الفائزين في جميع المراحل 30 فائزا.



وتم التكريم خلال حفل أقيم في رحاب المسجد الكبير بحضور كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ومدير عام البنك وليد الياقوت ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم ومدير إدارة المسجد الكبير علي شداد وعدد من قياديي البنك ومسؤولي المسجد الكبير.



وقال البنك في بيان صحافي «بحمد الله انتهت مسابقة رتل مع بوبيان للقرآن الكريم لهذا العام وسط إقبال متميز ومشاركة كبيرة من أبنائنا وعملائنا من حفظة كتاب الله لحفظ وتجويد القرآن الكريم في ظل منافسة كبيرة بين جميع المشاركين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 1000 مقسمين على خمس فئات عمرية مقسمة بين الشباب والفتيات ليصعب معها اختيار الثلاث الأوائل في كل شريحة». وأكد البيان: عاما بعد عام تكتسب مسابقة «رتل مع بوبيان» مكانة قوية كونها الأكبر على مستوى الكويت والتي تحث على ترسيخ المعاني الكريمة لكتاب الله وغرس المفاهيم الصحيحة في نفوس النشء والشباب وحتى الكبار، موضحا انه خلال السنوات الماضية شهدت المسابقة تطورا ملحوظا سواء في عدد المشاركين وتقسيم الفئات حتى قيمة الجوائز كلها عوامل تبرهن على النجاح الكبير الذي باتت تحظى به المسابقة وزيادة حجم الوعي الديني لدى مختلف شرائح عملائنا لتمثل في النهاية علامة فارقة على مستوى مسابقات القرآن الكريم في الكويت.