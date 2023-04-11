

قضاء الفائت



عمري 29 ومنذ ان بلغت وكنت في الصف السادس الابتدائي لم أصم إلى عام 1426 من الهجرة، لا أعلم هل افطرت الشهر كاملا أم فقط أيام الدورة، أنا ولله الحمد خريجة جامعية، لكن لم أصم جهلا مني في أمور الدورة، والآن سؤالي جزاكم الله خيرا ماذا افعل لأني لا أعلم عدد الايام التي افطرت فيها؟ وهل عليّ كفارة، ممكن افطرت الشهر كله لا أعلم، افيدوني جزاكم الله خيرا؟



٭ يجب عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها، منذ أيام بلوغك سواء بالحيض أو بالسن، وحاولي أن تعرفي هذه الأيام، وتأخذين بالاحتياط عند الشك، والله الهادي.



كلمة بذيئة



تكلمت كلمة بذيئة ثم قلت اللهم اني صائم فهل يفسد او ينتهي صومي؟



٭ لا يفطر، ولكنه ينقص الاجر، وقد يحبطه، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر».



لا أستطيع القضاء



أنا مريض بالكلى وأفطرت أربعة ايام من رمضان الماضي ولم استطع القضاء بسبب المرض ايضا علما بأني فقير ولا استطيع الكفارة فدخلي بالكاد يكفي طعام عائلتي وديوني كثيرة.



٭ «دين الله أحق بالقضاء» عليك بقضاء هذه الايام متى استطعت ولا يلزم ان تكون متتابعة، والله الموفق.



مريض الزهايمر



رجل مريض بالزهايمر توفي ولم يصم رمضان ولديه 8 بنات وولد هل يجوز صوم جميع ابنائه عنه ام شخص واحد يصوم الشهر كله افيدونا جزاكم الله خيرا؟



٭ إذا كان لا يعي فلا صوم عليه أصلا، اما اذا كان لا يستطيع الصوم فتخرجي عنه كفارة عن كل يوم اطعام مسكين، والله أعلم.



لا تصومي عنها



توفيت والدتي وعليها من رمضان 18 يوما، كانت مريضة فيها، وأنا أصوم لها هذه الأيام، فهل يجوز الجمع بين صيام العشر الاوائل من ذي الحجة مع تعويض ايام والدتي ام لا يجوز؟



لا يصح ان تصومي عنها، وانما تدفعين كفارة عنها عن كل يوم إطعام مسكين، والله اعلم.