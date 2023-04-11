من أوتي صدرا سليما لأهله واخوانه فقد تعجل شيئا من نعيم الجنة، ان لطف العبارة ولين الكلام وبذل الابتسامة وغض الطرف عن الهفوات والعفو عن الزلات امور عظيمة تخترق القلوب، وتصفي النفوس، وتصلح بها الاحوال، وتعالج بها المشكلات، وتحل بها المعضلات.

ان كثيرا من القضايا والمنازعات المعروضة اليوم على القضاء لو تعاملنا معها بصورة سليمة، ونفوس كريمة، لكفينا عناء التقاضي، ورفع الدعاوى والشكاوى، ولكن الناس قد ضافت اخلاقهم، وشحت نفوسهم، وقست قلوبهم، فساءت حياتهم، وغلظت معيشتهم. ان من الشقاء في الدنيا ان يمضي عمرك وانت تتردد على المحاكم، وتراجع القضاة، تشتكي هذا وتقاضي ذاك، ولو جعلت للعفو والصلح مكانا في نفسك لكفاك العناء والشقاء، وتأملوا قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)، فاعف عمن ظلمك، واعط من حرمك، وصل من قطعك، وأعرض عن السفهاء والجاهلين، تكن من السعداء الفائزين.

فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التسامح والرحمة والعفو، قال «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وهو خير ولد آدم وهو من علمنا فضيلة العفو والتسامح وطبقها في حياته، وهو الذي بعث بالحنيفية السمحة، المائلة عن الباطل، وذكر ان العفو والتسامح من خلق الأنبياء.