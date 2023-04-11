(فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ـ التوبة: 129).



اعلم اخي الحبيب، إن اعرض عنك الناس، وتركك القريب والحبيب، وتخلى اقرب الناس إليك، فلا تبتئس ولا تيأس، بل قل «حسبي الله»، هو كافيك ونصيرك «لا إله إلا هو» سبحانه «رب العرش العظيم». وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو فسبحانه يبسط عليك حمايته ونصرته لك، فمن المنطق ان تضع نفسك بين يدي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم الذي ابلغك البلاغ الكامل عن الله، وان تتوكل عليه سبحانه. واعلم ايها المبارك، اذا تولى وتخلى الناس عنك في كرب، ان الله يريد ان يتولى امرك. والله ارشدك بقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وبه وثقت، وعلى عونه اتكلت، وإليه والى نصره استندت، فإنه ناصري ومعيني على من خالفني، وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس «وهو رب العرش العظيم» الذي يملك كل ما دونه، والملوك كلهم مماليكه وعبيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: »حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والآخرة».



فخذها قاعدة في حياتك: إذا تولى عنك الناس فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.