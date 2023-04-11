

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الاقتصاد الحلال يواصل نموه ويعزز أهميته عالميا وبشكل كبير، إذ من المتوقع أن يصل حجمه وإمكانات قيمته السوقية إلى 7.7 تريليون دولار بحلول 2025، مرتفعا من 3.2 تريليونات دولار في 2015.



ولفتت الوكالة في دراسة حديثة لها، نشرها موقع «مباشر»، إلى أن هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية يضم مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداء من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء.



وفي خلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتماما واسعا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2% ما بين عامي 2015 و2025. ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية.