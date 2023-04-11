

أعلن البنك التجاري الكويتي عن حملة ترويجية جديدة بمناسبة عيد الفطر السعيد حملت اسم «عيدية النجمة»، حيث سيتأهل العملاء الجدد الذين يقومون بفتح حساب النجمة من اليوم حتى 30 أبريل 2023، لدخول سحب خاص يوفر لهم البنك من خلاله فرصة الفوز بجائزة قيمتها 500 دينار بالإضافة الى دخول سحوبات النجمة، علما أنه سيكون هناك 5 رابحين وسيتم إعلان الفائزين يوم 7 مايو 2023.



في هذا السياق، قالت أبرار محمد، مدير في إدارة التسويق ـ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي: يسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد لعملائه، ولذلك أطلق البنك بمناسبة عيد الفطر السعيد، حملة لجميع العملاء الذين يقومون بفتح حساب النجمة لأول مرة عبر تطبيق التجاري «CBK Mobile» ومنحهم فرصة لدخول السحب والفوز بعيدية النجمة.