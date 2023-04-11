

يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه وتقديم العروض الحصرية التي تلبي تطلعاتهم. وفي ظل الشراكة التي تجمع البنك مع الخطوط الجوية الكويتية، يوفر البنك لعملائه فرصة مضمونة للحصول على ضعف أميال نادي الواحة الترحيبية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة Visa Platinum الوطني ـ الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع.

ووفقا للعرض، يحصل حاملو بطاقة VISA الوطني ـ الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع على 1000 ميل من أميال نادي الواحة بمجرد تفعيل البطاقة إضافة إلى الحصول على 3 آلاف ميل من أميال نادي الواحة عند إنفاق 500 دينار خلال أول 90 يوما من تاريخ إصدار البطاقة.



كما يوفر «الوطني» خصما حصريا لعملائه بنسبة 10% على تذاكر الطيران من الخطوط الجوية الكويتية في حالة الشراء باستخدام بطاقات VISA الوطني ـ الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية ومسبقة الدفع.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: نحرص على تقديم عروض حصرية ومكافآت استثنائية لعملائنا على مدار العام وبما يناسب احتياجاتهم في المناسبات المختلفة، ولذلك نقدم هذا العرض الفريد مع قرب موسم السفر خلال عطلة عيد الفطر المبارك.



وأكد النصف التزام «الوطني» بتصميم عروض تناسب احتياجات العملاء وتطلعاتهم وتتماشى مع توقعاتهم، مما يجعلنا الأقرب لعملائنا دائما وفي كل المناسبات.



وأضاف: نملك علاقات وثيقة مع كبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونسعى الى استغلال هذه العلاقات لنقدم لعملائنا أفضل العروض والمزايا الحصرية والخدمات المبتكرة التي تتماشى مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.



من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء في شركة الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري: إن شراكتنا مع بنك الكويت الوطني تعتبر من كبرى الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير الرفاهية لعملاء بطاقات نادي الواحة الائتمانية ومسبقة الدفع، والتي يتمتع بها على وجه الخصوص عميل الخطوط الجوية الكويتية، فيما تجري الشركة تطويرا مستمرا لجميع الخدمات الإلكترونية عن طريق موقع الشركة والخدمات الأرضية والخدمات على الطائرة بمختلف أنواعها وأيضا تسهيل جميع الخدمات التي يستفيد منها العميل عبر الاتصال المباشر على رقم 171 على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية حجز التذاكر أو عن طريق الأميال أو الفنادق أو الاستفسارات بجميع أشكالها، مما يؤكد أن الخطوط الجوية الكويتية تطمح دائما إلى الصدارة.



وتعد بطاقات الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، لما توفره من مميزات حصرية، ومن ضمنها بطاقات Visa الوطني ـ الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)، التي تقدم لمحبي السفر خدمات ومكافآت غير محدودة.



وتوفر بطاقات Visa الوطني ـ الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية ومسبقة الدفع باقة واسعة من المزايا الاستثنائية التي تشمل: الحصول على أميال نادي الواحة عند استخدام البطاقة، واستخدام الأميال المكتسبة لحجز تذاكر الطيران على متن الخطوط الكويتية، والترقية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، واختيار المقاعد، وكذلك الحصول على ميزة الأمتعة الإضافية.