

حلت 7 بنوك كويتية ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، حيث بلغت القيمة السوقية للبنوك السبعة مجتمعه 76.2 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لأكبر 50 بنكا في المنطقة نحو 548.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 فبراير 2023.. وفيما يلي تفاصيل قائمة البنوك الكويتية:



بيت التمويل الكويتي (بيتك)



في المرتبة الأولى كويتيا والخامسة ضمن القائمة، جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة سوقية بلغت 37.5 مليار دولار، وهو البنك الذي تأسس عام 1977 بوصفه أول بنك إسلامي في الكويت، ويمارس أعماله حاليا في 10 دول عبر 631 فرعا، في عام 2022 استحوذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد البحرين، ليرتفع إجمالي أصوله إلى 120.7 مليار دولار.



بنك الكويت الوطني



في المرتبة الثانية كويتيا والسادسة ضمن القائمة، جاءت بنك الكويت الوطني بقيمة سوقية بلغت 26.3 مليار دولار، وقد تأسس «الوطني» في عام 1952، ولديه حاليا 138 فرعا في 13 دولة، بينها 7 بلدان في الشرق الأوسط، وقد ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 40.5% إلى 1.7 مليار دولار في عام 2022.



البنك التجاري الكويتي



في المرتبة الثالثة كويتيا والـ 33 ضمن القائمة، حل البنك التجاري الكويتي بقيمة سوقية تبلغ 3.3 مليارات دولار، وهو يعد ثاني أقدم بنك في الكويت، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية إلى جانب الوساطة، من خلال شركة التجاري للوساطة المالية التابعة له، وقد بلغ إجمالي أصول البنك 14.1 مليار دولار بنهاية عام 2022.



بنك الخليج



في المرتبة الرابعة كويتيا والـ 34 ضمن القائمة، جاء بنك الخليج بقيمة سوقية تبلغ 3.2 مليارات دولار، وقد بدأ «الخليج» أعماله عام 1960، ولديه حاليا أكثر من 50 فرعا في الكويت، فيما بلغ إجمالي أصوله 22.5 مليار دولار في عام 2022، وارتفعت صافي أرباحه بنسبة 46.8% في عام 2022 إلى 201.8 مليون دولار.



مجموعة بنك برقان



في المرتبة الخامسة كويتيا والـ 37 ضمن القائمة، جاء بنك برقان بقيمة سوقية تبلغ 2.4 مليار دولار، وقد أسست مجموعة بنك برقان عام 1977 من قبل حكومة الكويت، وتمت خصخصته عام 1997، واليوم لديه 127 فرعا و284 ماكينة صراف آلي في أنحاء الكويت وتركيا والجزائر وتونس، وارتفع صافي أرباحه في 2022 بنسبة 20.5% إلى 191.2 مليون دولار.



البنك الأهلي الكويتي



في المرتبة السادسة كويتيا والـ 40 ضمن القائمة، حل البنك الأهلي الكويتي بقيمة سوقية تبلغ ملياري دولار، وقد أسس البنك عام 1967، ويعمل في الكويت والإمارات ومصر، وبلغ صافي أرباح البنك 105.2 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 18.2% مقارنة بعام 2021.



بنك وربة



في المرتبة السابعة كويتيا والـ 43 ضمن القائمة، حل بنك وربة بقيمة سوقية تبلغ 1.5 مليار دولار، وقد أسس البنك عام 2010، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال 18 فرعا في الكويت، وارتفع صافي أرباح البنك خلال 2022، بنسبة 20.8% إلى 63 مليون دولار.