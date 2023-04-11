



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إطلاق خدمة فتح حساب شراء وبيع الذهب السويسري لعملائه إلى جانب الذهب التركي في خدمة جديدة لتطوير تجربة العملاء وتلبية كل احتياجاتهم.



وقالت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة «بيتك»، نهال المسلم: يمكن للعميل فتح «حساب الذهب» عن طريق تطبيق «بيتك» أو الفروع المصرفية أو أجهزة السحب الآلي، كما يمكن للعميل شراء وبيع السبائك الذهبية المتاحة من عيار 24 قيراطا وبنقاوة 999.9، وتتم عملية الشراء للسبائك بالدينار الكويتي، وتبدأ أوزانها من 5 إلى 100 غرام.



وأضافت أن «بيتك» أطلق خدمة (إهداء الذهب) من خلال تطبيق KFH Online ليتمكن العملاء من تقديم الذهب كهدية مع إرفاق رسالة تهنئة خاصة من بين العديد من النماذج الموجودة في التطبيق بسهولة ويسر، حيث يتمكن المرسل من إهداء الذهب عبر رابط إلكتروني يتيح للمتسلم الحصول على هدية الذهب مباشرة.



وأشارت المسلم الى أن «بيتك» قد استحدث أيضا خدمة توصيل سبائك الذهب لعملاء «حساب الذهب»، وذلك عند رغبتهم بتوصيل السبائك التي اقتنوها، وطلب ذلك لتصلهم الى المكان الذي يتم تحديده مسبقا. وتقدم الخدمة التي أطلقها «بيتك» تحت عنوان «ذهب بيتك يوصل لباب بيتك»، برسوم محددة، ويجري توصيل جميع الطلبات الخاصة للعملاء خلال يومي عمل، ويتم تسليمها لصاحب الحساب شخصيا.



وأضافت أن الخدمة الجديدة تستهدف التيسير على العملاء والتخفيف من أعباء التنقل، وكذلك إتاحة فرصة الشراء لسبائك الذهب مع تدعيم عناصر الأمان والمرونة والسهولة والراحة، وضمان التوصيل الى كل المناطق داخل الكويت، مشيرة الى أن رسوم الخدمة موحدة وثابتة، بصرف النظر عن مكان التسليم أو الكمية.



وأشارت المسلم الى انه قبل عشر سنوات، أطلق «بيتك» حساب الذهب كأول بنك في الكويت، لتعزيز دوره في ابتكار المنتجات الجديدة، وتنويع فرص الاستثمار أمام العملاء، مع توسيع حصته السوقية في سوق التجزئة وخدمات الأفراد، حيث يتميز «حساب الذهب» بطبيعته الاستثمارية، ويمكن للعملاء شراء وبيع السبائك الذهبية مباشرة عن طريق «بيتك»، ويتم الإعلان عن الأسعار يوميا وبتحديث فوري، كما يمكن للعميل تخزين الذهب لدى «بيتك» مجانا، بصفة أمانة وسحبه جزئيا أو كليا متى شاء.



وأكدت أن «حساب الذهب» يلقى إقبالا كبيرا من العملاء لمزاياه العديدة، وسهولة ومرونة التعامل من خلاله، وقد شجع شرائح كثيرة على التعامل مع الذهب بنظرة جديدة كمصدر مهم للاحتفاظ بالقيمة والاستثمار في وقت واحد، حيث يميل الكثيرون للاحتفاظ بالمعدن الأصفر على سبيل الاستثمار أو حفظ القيمة والحماية من التقلبات في الأسعار والأسواق، كما أنه مصدر سريع للحصول على السيولة عند الحاجة.