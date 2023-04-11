

عقدت شركة عمار للتمويل والإجارة اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية وغير عادية أمس، بنسبة حضور بلغت 80.834%.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالله بوقماز «الأمل في تعافي الاقتصاد العالمي بعد انحسار جائحة كورونا قد تلاشي مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي واجه معها العالم أزمات خطيرة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم ونقص الطاقة والأسمدة والغذاء وتسبب في اختلالات اقتصادية كبيرة نتج عنها أسوء هبوط اقتصادي عالمي يشهده العالم على مدار 80 عاما».



وأضاف بوقماز أن ذلك كله لم يقف حائلا أمام مواصلة عمار جهودها الحثيثة لتحقيق رؤيتها في تطوير وتعزيز كفاءة وتنافسية أنشطتها الاستثمارية والتمويلية والعقارية بأفضل الأساليب وأكثرها أمانا. وأكدت عمار أنها تعمل وفق أسس وقواعد ثابتة.



وأوضـــح أن حـقـــــوق المساهمين لدى الشركة بلغت ما يقارب 20.71 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1% عن العام السابق وبقيمة دفترية للسهم بلغت 106 فلوس مقابل 108 فلوس لعام 2021.



وأكد بوقماز ان الشركة تمتلك استثمارات عقارية مباشرة في الكويت تتكون من 9 عقارات بقيمة إجمالية 13.42 مليون دينار، وهي محفظة متنوعة من حيث القطاع وبنسبة عائد إجمالي حالي 3.80% من قيمة جميع العقارات، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة بعد تشغيل أحد العقارات التجارية، حيث تم الانتهاء من الإنشاء وتم البدء في تأجير جميع الوحدات الشاغرة.



أما فيما يتعلق بالمحفظتين الاستثمارية والتمويلية، أوضح أن عمار تمتلك محفظة استثمار للأسهم المدرجة بلغت قيمتها وفق تقييم ديسمبر 2022 مبلغ 1.28 مليون دينار تم استثمارها في بورصات الخليج، ومعظمها في بورصة الكويت، وتسعى الإدارة إلى زيادة حجم المحفظة وتنويعها لانتهاز الفرص المتاحة وتحقيق عوائد مجزية.



واختتم بوقماز حديثه مؤكدا استمرار عمار في بذل أقصى جهودها لتطوير أعمالها وتنمية أرباحها من خلال تنمية محافظها الاستثمارية والعقارية والتمويلية، وناشد مساهمي الشركة استمرار دعمهم سعيا لتحقيق أهداف عمار ومواجهة التحديات.