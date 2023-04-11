تستمر التكهنات حول ما إذا كان الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد قام عن قصد بتضخيم سعر عملة «دوجكوين» عن طريق تغيير شعار «تويتر»، حتى يتمكن من التخلص من مقتنياته من العملة المشفرة عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي.



ووفقا لبيانات من «Lookonchain»، باع اثنان «من أكبر 5 حيتان» يمتلكون «دوجكوين» عملات مشفرة تزيد قيمتها على 120 مليون دولار، وسط ارتفاع أسعارها الهائل الأسبوع الماضي.



ويعرف مالك «تويتر» الجديد، بأنه من المؤيدين المتحمسين للعملة الهزلية «دوجكوين»، بعد أن دفع سعرها لأعلى عدة مرات في الماضي من خلال ارتباطات مختلفة.



وجاء أحدث مثال في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما قام بتغيير شعار «الطائر الأزرق» لـ «تويتر» إلى صورة كلب «تشيبا إينو» والذي يرمز إلى عملة «دوجكوين»، وهو ما أدى إلى ارتفاع في سعر العملة بشكل مفاجئ بنسبة 25% خلال دقائق، وأكثر من 30% في اليوم التالي، وسجلت سعرا يزيد على 0.1 دولار لأول مرة منذ شهور.



ومؤخرا، استعادت «تويتر» شعارها الشهير، كما عاودت «دوجكوين» إلى متوسطاتها السعرية السابقة. وتشير البيانات من منصة التحليلات على شبكة سلاسل الكتل «Lookonchain»، إلى أن اثنين من أكبر 5 حيتان «دوجكوين» باعا 1.4 مليار عملة مشفرة من «DOGE» وسط ارتفاع الأسعار (بقيمة إجمالية نحو 121 مليون دولار).