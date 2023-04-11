

أقراص جديدة للكوليسترول عندما لا ينفع الستاتين!



يمكن أن تصبح أقراص جديدة يومية، خفضت الكوليسترول بشكل كبير في التجارب، متاحة قريبا للمرضى الذين يعانون من مستويات عالية بشكل خاص من الكوليسترول الضار LDL. وثبت أن MK-0616 يخفض مستويات الكوليسترول بأكثر من 60% - اعتمادا على الجرعة. ويعد الدواء نوعا من العلاج بالأجسام المضادة الوحيدة النسيلة - وهي بروتينات من صنع الإنسان ترتبط بأهداف على الجسم.



ويوضح كريس جيل، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية واستشاري أمراض القلب الفخري في NHS Trust مستشفيات ليدز التعليمية، أن «الستاتين هي خط العلاج الأول لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم». ويقول: «تعمل الستاتينات على خفض نسبة الكوليسترول، ولكن ليس دائما إلى المستوى الضروري، وقد لا يتمكن بعض المرضى من تحمل الجرعات العالية اللازمة للوصول إلى الهدف الموصى به».



وهناك أشكال قابلة للحقن من عقاقير مثبطات PCSK9 (مثل alirocumab وevolocumab)، والتي يتم إعطاؤها كل بضعة أسابيع - تمت الموافقة على استخدامها من قبل NHS للمرضى الذين لا تزال مستويات الكوليسترول لديهم مرتفعة للغاية على الرغم من تناولهم للستاتين. ومع ذلك، يمكن تناول عقار مثبط PCSK9 الجديد كأقراص يومية، لذلك من المرجح أن يتغلب على سلبيات الحقن، بما في ذلك تفاعلات الجلد في موقع الحقن وحقيقة أنها باهظة الثمن.

المصدر: «ديلي ميل»