

ما الذي يمكن أن يفعله الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات ببشرتنا؟



عندما تحدق في شاشة لساعات، سواء أكان جهاز كمبيوتر أو تلفزيونا أو هاتفا أو جهازا لوحيا، فإن هذا يعرضك للضوء الأزرق. وتدعي دراسات عدة أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الرقمية يسبب أضرارا في الساعة البيولوجية للجسم، ما يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم وما ينجم عنه من تأثيرات سيئة على الحياة اليومية. وتزايد الاهتمام بالضوء الأزرق المعروف أيضا باسم الضوء المرئي عالي الطاقة أو HEV، وتأثيراته على الصحة العامة، ومن بينها تهديد بشرتنا.



فما المخاطر؟ هناك أدلة متزايدة على أن الضوء الأزرق يمكن أن يكون له تأثير ضار على الجلد والعينين ويعطل إيقاع الساعة البيولوجية (ساعة الجسم الداخلية). وركزت الدراسات التي تبحث في تأثير أشعة الشمس على الجلد، غالبا، على الأشعة فوق البنفسجية، خاصة الأشعة فوق البنفسجية، المسؤولة عن حروق الشمس.



والتأثير الأكثر شيوعا للتعرض للضوء الأزرق هو زيادة كبيرة في أنواع مركبات الأكسجين التفاعلية (ROS)، وهي مواد كيميائية عالية التفاعل تتكون من الأكسجين. ويمكن أن يؤدي الكثير من أنواع الأوكسجين التفاعلية إلى إتلاف الحمض النووي والإنزيمات الرئيسية مثل تلك المسؤولة عن إصلاح الحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



ووجد باحثون آخرون أن تسمير الجلد من الضوء المرئي (الذي يتضمن الضوء الأزرق) كان له لون داكن يدوم لفترة أطول مقارنة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية. وأظهرت دراساتنا أيضا أن الضوء الأزرق يمكن أن ينشط الجينات المرتبطة بالالتهاب والتشيخ الضوئي (تلف الجلد). وأثبتت العديد من الدراسات أن واقيات الشمس النموذجية لا تمنع تلف الضوء الأزرق والمرئي.



والضوء الأزرق من الشاشات مسؤول عن جزء بسيط من جرعات الضوء الأزرق التي نحصل عليها. ووجدت دراسة أخرى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات كان أقل كثافة بمقدار 100-1000 مرة من الضوء الأزرق القادم من الشمس. كما أنه فشل في إثارة الكلف، الذي يتسبب في ظهور بقع من لون الجلد، لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالة. ورغم أننا نقضي وقتا أطول أمام الشاشات أكثر من أي وقت مضى، وقد تتسبب الشاشات في بعض الأضرار، إلا أنها غير مهمة مقارنة بالتعرض لأشعة الشمس.

المصدر: «ساينس ألرت»