القاهرة - ناهد إمام



كشف المتحدث الرسمي باسم الضرائب العقارية مدير عام المكتب الفني لرئاسة الضرائب العقارية أنور فرج عوض موسى عن أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة فهي ضريبة تفرض على العقارات المبنية وكانت تفرض تحت مسمى العوايد بالقانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديل أحكامها بالقانون 196 لسنة 2008.



وأشار أنور موسى، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن الضرائب العقارية عبارة عن ضريبة سنوية وتفرض بنسبة 10% من صافي الإيجار السنوي. ويتم سداد الضريبة على قسطين متساويين، الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى ديسمبر.

وحول موقف المصريين العاملين بالخارج من الضرائب العقارية، قال المتحدث الرسمي إن المصريين بالخارج ملتزمون بسداد الضريبة على عقاراتهم بالجمهورية، كما انهم ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي على عقاراتهم في المواعيد القانونية الواردة بنص المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.



وحول النصيحة التي يقدمها للمصريين العاملين بالخارج، أكد أنه ينصحهم بسداد الضريبة في مواعيدها القانونية، حتى لا يتم فرض مقابل تأخير لعدم أداء الضريبة في مواعيدها المحددة. واختتم تصريحاته لـ «الأنباء» قائلا: يحق للعاملين بالخارج الطعن على تقديرات القيمة المقدرة على عقاراتهم أمام لجان الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.