قال مسؤولان أميركيان إن أجهزة الأمن القومي الأميركية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات على تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى. وكان التسريب مقلقا بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب الوثائق.



وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن الپنتاغون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأميركية الأكثر حساسية. وذكر أحد المسؤولين أن بعض الوثائق كانت متاحة على الأرجح لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة وإحدى الحكومات الحليفة رغم أنها شديدة الحساسية، لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على هذين البلدين.



وقال المسؤول الأول إن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكد أن المعلومات الحساسة ربما يجري تداولها على نطاق واسع جدا مع أفراد قد لا يحتاجون إلى الاطلاع على مستوى التفاصيل الواردة في بعض الوثائق.



وقال المسؤول الدفاعي الأول إن محققي الپنتاغون يحاولون تحديد من الذي لديه الدافع لتسريب هذا النوع من المعلومات.



وأضاف أنه منذ ظهور التسريبات لأول مرة في مارس، يعمل المحققون على افتراضات تبدأ من فرضية أن شخصا ما تداول الوثائق ليظهر حجم العمل الذي كانوا يقومون به وحتى فرضية وجود جاسوس داخل أجهزة المخابرات أو الجيش.



وقال دانييل هوفمان الضابط السري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) إنه بالنظر إلى الأنشطة السابقة لأجهزة المخابرات في موسكو، «فمن المحتمل جدا» أن يكون عملاء روس قد نشروا وثائق تتعلق بأوكرانيا في إطار عملية تضليل تنفذها روسيا. ويقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون حاليا في أن الذي سرب الوثائق أميركي، نظرا لاتساع حجم الموضوعات التي تغطيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون وجود عناصر موالية لروسيا. وقال مسؤول لـ «رويترز» إنه جار البحث في الدوافع التي قد تدفع مسؤولا أميركيا أو عدة مسؤولين لتسريب مثل هذه المعلومات الحساسة.



وأضاف المسؤول أن المحققين بحثوا أربع أو خمس احتمالات، منها أن يكون الشخص الذي نشر هذه الوثائق أحد الموظفين الساخطين على الوضع أو أحد المسؤولين في الداخل ممن يسعون للإضرار بمصالح الأمن القومي الأميركي.