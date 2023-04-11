

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي القادسية على خيطان 37-29 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس ضمن منافسات المجموعة (د) ببطولة كأس اتحاد كرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وربح الأصفر أول نقطتين في مشواره، بينما بقي خيطان من دون رصيد. ويتصدر القادسية الترتيب العام بفارق الأهداف عن الفحيحيل الذي فاز على الساحل 34-28، فيما بقي رصيد الساحل خاليا.



جدير بالذكر أن الساحل يظهر للمرة الأولى في الموسم الجاري، حيث انسحب من بطولة الدوري، لظروف ضعف الإمكانات ونقص في عدد اللاعبين، ويحاول العودة الى الواجهة من جديد.



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية، ففي المجموعة (أ) يلعب الكويت المتصدر وبرصيد نقطتين مع الصليبخات بنفس الرصيد في الـ 9:00 مساء، ويلتقي القرين مع الجهراء في الـ 11:00 ولا يحمل الفريقان في رصيدهما أي نقاط.