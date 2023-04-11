

يثق مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بأن فريقه سيظهر ردة فعل بعد إهداره لنقطتين بالتعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز.



وبعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء كان أرسنال متقدما بهدفين نظيفين، ولكن قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل ليفربول هدف تقليص الفارق عن طريق المصري محمد صلاح قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 87.

وقال أرتيتا: «نحن نستجيب لـ31 مباراة حتى الآن. كل يوم بمنزلة اختبار».

وأضاف: «الاختبار الحالي، هو كم سنكون جيدين، وكيف سنستعد ونلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها للتغلب على وست هام الأحد المقبل».

ويدين أرسنال بالفضل في هذا التعادل لحارسه آرون رامسدال، الذي أنقذ فريقه من فرصتين خطيرتين مع نهاية اللقاء، من أمام محمد صلاح وإبراهيما كوناتي ليحصد أرسنال نقطة. وحرص أرتيتا على الثناء على الحارس الدولي الإنجليزي.

وقال: «تحتاج لحارس مرماك إذا أردت الفوز وأن تتواجد في صراع المنافسة على اللقب». وأضاف: «أنظر كم مرة أنقذ أليسون فريقه ليفربول، وما كان يتعين عليه فعله».