

أعلن نادي فياريال في بيان أن جناحه أليكس باينا تقدم ببلاغ إلى الشرطة ضد لاعب ريال مدريد الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بسبب اعتداء الأخير عليه عقب نهاية مباراة الفريقين (3-2) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح فياريال في بيانه أن «أليكس باينا كان ضحية لاعتداء بينما كان متوجها إلى حافلة الفريق بعد المباراة ضد ريال مدريد (3-2) في ملعب سانتياغو برنابيو.

أمام هذا الوضع، قرر اللاعب تقديم بلاغ ضد المعتدي عليه لدى الشرطة الوطنية». وحسب صحيفة ماركا الرياضية اليومية الأكثر مبيعا في إسبانيا، فإن «اشتباكا بين فيدي فالفيردي وباينا وقع بعد المباراة، في موقف السيارات، حيث كانت حافلة الفريق الزائر متوقفة، مضيفة أن «فالفيردي وجه ضربة الى بطن باينا بعد مشادة بينهما».

ونشرت صحيفة «أيه بي سي» اليومية أيضا هذه المعركة بين اللاعبين، مشيرة إلى أن باينا استفز فالفيردي خلال المباراة.

واشتكى باينا (21 عاما) من تعرضه لاعتداء دون تحديد السياق أو الجاني، وكتب في تغريدة بأحرف بارزة «سعيد جدا بهذا الانتصار الرائع للفريق في ملعب مثل سانتياغو برنابيو، لكن في نفس الوقت حزين جدا للاعتداء الذي تعرضت له بعد المباراة وفوجئت بما قيل عني».



وأضاف «لم أقل ذلك قط» في إشارة إلى إهانته عائلة فالفيردي حسب بعض التقارير ما تسبب في غضب الأوروغوياني.