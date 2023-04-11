قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا ظهر اليوم الثلاثاء حتى عصر يوم الخميس المقبل وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق وتبلغ ذروة هذه الحالة غدا الأربعاء حتى ظهر الخميس.



وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي أن ذلك عائد إلى تأثر البلاد بمرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.



وأضاف القراوي أن تلك السحب تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق ونشاط للرياح تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية الى أكثر من سبعة أقدام.