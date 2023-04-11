

مبارك التنيب



رفضت فتاة خليجية في العقد الثالث من عمرها اتهامها بسرقة كلب، مؤكدة أنها استضافته لأيام للوقوف على حالته ومدى تقبلها له، ولكنها لاحظت أن الكلب مريض وتواصلت مع البائعة لاعادته لها فرفضت استلامه بإصرار، طالبة منها الالتزام بما اتفقتا عليه.



وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم 2023/21 جنح الشعب وتحقيقات المباحث، قال مصدر أمني إن فتاة كويتية (23 عاما) أبلغت بأن فتاة خليجية من مواليد 1997 سرقت كلبها المدلل والبالغ سعره 1200 دينار، مشيرا إلى أن واقعة السرقة حدثت في منطقة الشعب البحري بتاريخ 2023/3/23.



وأضاف المصدر: بعد تحرير قضية سرقة، أحيلت القضية إلى المباحث، إلا أن التحريات حول الواقعة وبعد استدعاء طرفيها كشفت عن وجود اتفاق بين المدعية والمدعى عليها على تأجيل دفع قيمة الكلب، ولكن «الخليجية» التي اتفقت على شرائه تراجعت لوجود ملاحظات صحية عليه وتود إرجاعه.