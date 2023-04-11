استغنت إحدى المدارس الثانوية الأميركية عن معلم لمادة علم النفس كونه طلب من تلاميذه كتابة نبذة نعي عن أنفسهم تنشر بعد مماتهم، كما لو أنه اليوم الأخير من حياتهم.



وأوضح جيفري كين (63 عاما)، في منشور عبر فيسبوك، أنه كان يرغب في تطبيق أحد الدروس من خلال تمرين يرمي إلى إعداد التلاميذ لخطر اقتحام أحد المسلحين مدرستهم الواقعة قرب أورلاندو في فلوريدا.



وكان كين طلب من تلاميذه كتابة «انطباعاتهم» عن هذه المحاكاة والتفكير في الأسباب الكامنة وراء تكرار عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة، والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تفاديها، إضافة إلى كتابة نبذة عن حياتهم تنشر بعد وفاتهم.