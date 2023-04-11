

على بعد نحو 100 كيلومتر من دبي تقطف الحرفية الإماراتية موزا أحمد العبدلي أوراق شجرة الحناء في منزل ابنتها برأس الخيمة. وتصف موزا (62 عاما) الشجرة قائلة «هذه شجرة الحنة (الحناء)، تستوي في الإمارات وتستوي في عمان، تكون من هذه البذور. في الصباح عندما يكون فيه ضباب أو فيه رطوبة، تطلع ريحة الحنة. بعدين نقطع الورق ورقة ورقة ونبقيه في مكان في الظل ليس في الشمس، حتى لا يتغير لونه».



وتأخد موزا الأوراق إلى منزلها، وهي واحدة من النساء القلائل اللائي ما زلن يصنعن عجينة الحناء التقليدية يدويا.



وتجهز موزا عجينة الحناء بعد طحن وغربلة وخلط أوراقها مع ماء الليمون. وتستخدم عجينة الحناء تقليديا في مناسبات خاصة مثل حفلات الزفاف واحتفالات العيد وغيرها.