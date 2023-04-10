مريم بندق



أكد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأول الذي عقده اليوم الاثنين احترامه الكامل لجميع احكام القضاء العادل والتزامه بتنفيذها وفقا للدستور والقانون. وأوضح البيان أن المجلس استعرض كتاب وزير العدل بشأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 19/3/2023 بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها والتي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأفاد بأن المجلس تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن. وأكد "احترامه الكامل لجميع الاحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه بتنفيذها وفقا للدستور والقانون".