أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة به وزيراً للتربية والتعليم العالي.

وقال العدواني في تصريح صحافي بعد القسم، إن تجديد الثقة هو وسام فخر وأمانة تكليف بمسؤوليات جسيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيننا على حملها ويوفقنا للعمل بواجباتها، مؤكداً على المضي قدماً في سبيل النهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته لمواكبة سوق العمل والسير نحو تحقيق نهضة الكويت في شتى المجالات بسواعد أبنائها المخلصين.

كما أكد العدواني حرصه على استكمال الخطوات الإصلاحية التي انطلقت في وزارتي التربية والتعليم العالي، بدءاً من تطبيق سياسة الإحلال وتكويت وظائف التعليم بالتخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني، ومروراً بتشكيل فرق فنية لإصلاح التعليم و فرق عمل لإعداد الإطار الوطني للمؤهلات العلمية، و تنفيذ توصياتها على أرض الواقع بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة، كما سيكون لوزارة التربية خطوات جادة وحازمة في تطوير المناهج الدراسية، ومحاربة جميع الظواهر السلبية التي تؤثر على جودة التعليم ومخرجات الوزارة من أبنائنا الطلبة والطالبات.

وشدد العدواني على أهمية استثمار كل القدرات وتسخير مختلف الإمكانيات والطاقات لمواصلة العمل نحو تطوير المنظومة التعليمية لخدمة بلدنا الحبيب وتحقيق تطلعات وآمال شعبنا الوفي، لافتاً إلى أن التربية والتعليم هما عماد نهضة الأوطان.