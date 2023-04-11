

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد للرجال، المقرر اقامتها في الكويت مايو المقبل، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية بصحبة منتخبات السعودية والبحرين وعمان.



وضمت المجموعة الأولى، وفق القرعة التي اقيمت مساء أول من امس الأحد في نادي الالعاب الشتوية، منتخبات تونس والجزائر ومصر ولبنان.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي فهيد العجمي، في تصريح صحافي عقب انتهاء مراسم القرعة، انها أجريت عبر برنامج «زووم» وبحضور ممثلين للمنتخبات الثمانية المشاركة، مضيفا ان اللجنة المنظمة ارتأت اجراء القرعة في وقت مبكر لإتاحة الفرصة للمنتخبات المشاركة للاستعداد المناسب عبر معرفة منافسيها في الدور الأول بوقت مبكر، متمنيا ان تتسم البطولة بمنافسات قوية تعكس تطور لعبة الهوكي على الجليد على المستوى العربي.



واوضح العجمي ان المنتخب الوطني يستعد بقوة لخوض منافسات هذه البطولة المهمة لتشريف الرياضة الشتوية الكويتية، لاسيما انها تقام بالكويت وفي صالة النادي بمنطقة بيان.



وأكد العجمي ان اللجنة المنظمة تستعد بوتيرة متصاعدة لاستضافة هذا الحدث العربي لإظهاره بصورة مناسبة فنيا وتنظيميا وتحكيميا وذلك بدعم من اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.