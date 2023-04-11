

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



بعد سلسلة من الاخفقات، تذوق فريق الزمالك طعم الفوز بالتغلب على ضيفه البنك الأهلي 1-0 في المواجهة التي أقيمت بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 24 للدوري المصري الممتاز.



أحرز هدف الزمالك الوحيد المدافع محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 31، وألغى حكم اللقاء هدفا سجله البنك الأهلي عن طريق باسم مرسي بداعي التسلل.



وخاض الزمالك أول مواجهة تحت قيادة مدربه المؤقت مدحت عبدالهادي في انتظار المدير الفني الجديد الكولومبي خوان أوسوريو الذي سيبدأ مهمته بلقاء حرس الحدود الخميس المقبل.



وثأر الزمالك من خسارته أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة 3-0، كما عاد لسكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مباريات بالدوري.



ورفع الزمالك رصيده إلى 36 نقطة محتلا المركز الرابع وتجمد رصيد البنك الأهلي بقيادة مدربه بابافاسيليو عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما شهدت مباراة سموحة والداخلية مهرجان اهداف بتسجيل 7 اهداف، ليفوز سموحة 4-3، فيما فاز انبى على المقاولون 1-0.



من جانب آخر، حقق المنتخب المصري للسلاح المركز الثالث ببطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت بمدينة بلوفديف البلغارية، بعد حصوله على 5 ميداليات متنوعة بواقع «ذهبيتين وفضية وبرونزيتين»، خلف المنتخب الاميركى صاحب المركز الأول، والإيطالي صاحب المركز الثاني. وتفوق المنتخب المصري على العديد من المنتخبات القوية مثل إيطاليا وفرنسا واليابان وكوريا.