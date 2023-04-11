اختبر فيلق الحرس الثوري الإيراني بنجاح طائرة من دون طيار انتحارية (كاميكازي) محلية الصنع وطويلة المدى وعالية الدقة ومجهزة برأس حربي يزن 50 كيلوغراما، بحسب مسؤول إيراني.



وقال علي كوهستاني، رئيس منظمة الجهاد للبحوث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية ونشرت امس الاول، إن المركبة الجوية من دون طيار، التي تحمل اسم «ميراج -532»، يبلغ مداها 450 كيلومترا، وهى قادرة على الطيران على ارتفاع أقصاه 12 ألف قدم لمدة ثلاث ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن الطائرة بدون طيار يمكنها ضرب الأهداف بدقة متناهية.



وأضاف كوهستاني أن الطائرة من دون طيار الانتحارية مجهزة بمحرك مكبس ويمكنها الإقلاع من مركبة.



وقال إن هذه الطائرة لديها رأس حربي وزنه 50 كيلوغراما ويمكن تجميعها واعدادها للطيران بسهولة، مما يجعلها مناسبة لعمليات الرد السريع.



من جهة أخرى، هاجمت إيران الولايات المتحدة بعد خطوتها النادرة بالكشف عن نشر غواصة مزودة بصواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات وأعمال العنف في المنطقة.



وفي سلسلة من التغريدات على تويتر امس، تمثل أول رد فعل رسمي ايراني على وجود الغواصة «يو إس إس فلوريدا»، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الولايات المتحدة «بإثارة الحرب ونشر عدم الاستقرار والصراع في منطقة غرب آسيا» بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقال كنعاني إن عملية النشر مؤشر على «مساعي واشنطن للتغطية على تراجعها في العالم، في الوقت الذي تشكل فيه على الأرجح المعادلات الإقليمية الجديدة، نظاما جديدا وتقضي على الحاجة لقوات عسكرية من خارج المنطقة».