القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق إن آخر أبريل الجاري هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوي الخاص بضريبة المرتبات وما في حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023، موضحا به عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التي تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.



وأضاف توفيق - في بيان - أن هناك عددا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها ومنها حجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الـ 15 يوما الأولى من كل شهر.



وأشار إلى أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التي تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 في موعد أقصاه نهاية أبريل.



وطالب جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.