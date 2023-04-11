القاهرة - هالة عمران



ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر توجد بها 209 أنواع من الشعاب المرجانية، ويضم البحر الأحمر واحدة من أطول تجمعات الشعاب المرجانية الحية في العالم، حيث تمثل نحو 5% من الغطاء المرجاني العالمي، وتمتد لمسافة تبلغ نحو 4 آلاف كم من سواحله، وتأوي ما يقدر بـ 350 نوعا مختلفا من الشعاب المرجانية، ما يجعله مساهما رئيسا في قطاع السياحة الساحلية بمصر.



جاء ذلك في التقرير، الذي أصدره مركز المعلومات، ويتناول من خلاله بالمعلومات والمؤشرات «الشعاب المرجانية».



وأوضح التقرير أن البنك الدولي- في تقريره الصادر في نوفمبر 2022- أكد أن الشعاب المرجانية تعادل نصف عائدات السياحة المصرية بشكل عام، وبما يقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر لعام 2019، كما تمتد الشعاب المرجانية على خليجي السويس والعقبة، بمساحة تقدر بنحو 1760كم2، بمتوسط عرض يبلغ نحو 250 مترا.



وأشار التقرير أيضا إلى أن مصر تمتلك نحو 30 محمية طبيعية، منها 6 محميات تضم شعابا مرجانية، وهي: محمية رأس محمد، ومحمية نبق، ومحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، ومحمية وادي الجمال والتي تقع في جنوب محافظة البحر الأحمر، ومحمية جزر البحر الأحمر الشمالية، ومحمية السلوم في محافظة مطروح.



ولفت إلى الحرص الذي توليه الدولة المصرية لهذه الثروة الفريدة من الشعاب المرجانية، حيث تم وضع جميع المناطق العامرة بالشعاب المرجانية تحت الحماية القانونية، كما تم حظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعاب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد.



من جانبها، أطلقت محافظة البحر الأحمر، في يونيو 2019، مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل الضرر الجسيم الذي تعاني منه البيئة البحرية بسبب البلاستيكيات، كما نظمت غرفة سياحة الغوص المصرية دورات لتزويد الغواصين بأساليب التعامل مع الشعاب المرجانية والكائنات البحرية الحية، وقامت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر (هيبكا) بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة، في يونيو 2021، ببناء أكبر مشروع شمندورات لحماية الشعاب المرجانية.



ونظمت وزارة البيئة في سبتمبر 2022 عددا من الفعاليات والأنشطة للترويج للسياحة المستدامة وسبل معالجة مشكلة المخلفات، كما تسعى الأجهزة البيئية المختصة وإدارة محميات البحر الأحمر لإطلاق أول مشروع لاستزراع الشعاب المرجانية في بعض المناطق بمنطقة الجزر الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، لمواجهة الظروف البيئية والمناخية والأنشطة البشرية، التي أدت إلى تدمير أجزاء من الشعاب المرجانية.



كما قامت وزارة البيئة أيضا، في يناير 2023، برصد وضع الشعاب المرجانية بالأقمار الصناعية في منطقة خليج السويس، وذلك لمتابعة لونها وشكلها، فضلا عن دراسة التباين في لون المياه بالمنطقة نفسها على مدى زمني كبير، ومعرفة مدى الأعمال التي تنفذ في هذه المنطقة ومدى تأثيرها على الشعاب المرجانية.