لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انفجار في جنوب غرب باكستان امس، بعد أيام من إعلان الحكومة شن عملية عسكرية جديدة للقضاء على المسلحين.



وقال حميد الله، المتحدث باسم شرطة مدينة كويتا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «قتل 4 أشخاص على الأقل في الانفجار الذي وقع في كويتا».



وأشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد طبيعة الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم رجال شرطة.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين وسط زيادة أعمال العنف والهجمات الموجهة ضد قوات الأمن.



ومنذ أيام قتل جنديان في شمال غرب باكستان عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق مستهدفة مركبة عسكرية. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.