أنتم مكون أساسي في مجتمعنا ومكانتكم في القلوب راسخة.. فلكم منا كل حب وتقدير ودعوات

من مرتكزات «رؤية الكويت 2035»: رأس مال بشري إبداعي.. وأنتم - ذوو الهمم - من رأس مال وطننا العزيز

تأكيداً لدوركم في بناء الدولة ونهضتها فإن القيادة السياسية تؤكد أنكم جزء لا يتجزأ من نسيج وطننا الغالي وركن أساسي من كيانه

نقدر الجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وجميع أجهزته المشرفة على أنشطته وفعالياته والتي توجت بتحقيق الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عالياً

نفخر بحصد أبطال منتخبنا الوطني للمعاقين مراكز متقدمة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى - دبي 2023»

نشدد على مواصلة أجهزة الدولة المعنية للاهتمام بذوي الهمم وتذليل الصعاب أمامهم وتحفيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم ورعاية الموهوبين والمتميزين منهم



الهاجري: تقاس الدول المتقدمة برعاية ذوي الإعاقة على جميع الأصعدة بمختلف المجالات وأصبحت الكويت اليوم المثال الذي يُحتذى لما نملكه من إمكانيات وقوانين محلية



قام ممثل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، مساء اليوم الاثنين يرافقه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.



حيث كان في استقبال سموه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري.



وألقى ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله حمد الشاكرين خلق الناس وفضل منهم المتقين وجعلهم من عباده المكرمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين.



الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد



في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل يسرني أن ألتقي بالإخوة والأبناء في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لأنقل إليكم جميعا تهنئة سيدي ووالدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بشهر رمضان الكريم.



كما يطيب لي أن أبادلكم التهاني والتبريكات بشهر الخير والمغفرة أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.



الإخوة والأبناء.. ذوو الهمم:



لقد خلق الله الإنسان وفضله على سائر المخلوقات ووهبه نعما كثيرة ظاهرة وباطنة.. فإذا سلب منه إحداها فإن ذلك يكون لحكمة.. وأنتم ذوو همم بثقتكم في أنفسكم قادرون على مواجهة التحديات وبصبركم وعزيمتكم قادرون على تحقيق الإنجازات.. أنتم مكون أساسي في مجتمعنا ومكانتكم في القلوب راسخة.. فلكم منا كل حب وتقدير ودعوات.



الإخوة والأبناء:



إن دعم التنمية البشرية والمجتمعية من الأهداف الاستراتيجية التنموية للكويت.. ومن مرتكزاتها في خطتها الوطنية في (رؤية الكويت 2035): رأس مال بشري إبداعي.. وأنتم - ذوو الهمم - من رأس مال وطننا العزيز.. وإبداعكم هدف وغاية وتوفير الرعاية لكم واجب علينا.

وتأكيدا لدوركم في بناء الدولة ونهضتها فإن القيادة السياسية تؤكد أنكم جزء لا يتجزأ من نسيج وطننا الغالي.. وركن أساسي من كيانه وأن الدولة بجميع جهاتها المعنية لاسيما الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تدخر وسعا في توفير كل سبل الدعم والرعاية لكم، تحقيقا لراحتكم واستثمارا لقدراتكم.



الإخوة والأبناء.. ذوو الهمم:



ونحن نؤكد أنكم من ثروتنا البشرية فإننا نثمن عاليا ما يتم اتخاذه من قبل المعنيين من قرارات وإجراءات تتعلق بكم واحتياجاتكم: تكريما وتطويرا وتدريبا وتعليما وتوظيفا.



وفي هذا الصدد نقدر الجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وكافة أجهزته المشرفة على أنشطته وفعالياته والتي توجت بتحقيق الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.



وإننا نفخر بحصد أبطال منتخبنا الوطني للمعاقين مراكز متقدمة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى - دبي 2023) التي أقيمت في شهر فبراير الماضي.



الإخوة والأبناء:



وفي هذا المقام فإننا نشدد على مواصلة أجهزة الدولة المعنية للاهتمام بذوي الهمم وتذليل الصعاب أمامهم وتحفيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم ورعاية الموهوبين والمتميزين منهم وتقديم برامج تأهيلية وتدريبية لتحسين أدائهم حياتيا ووظيفيا.

على أجهزة الدولة المعنية توفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية لهم.. «أعينوهم على مواكبة التطور التقني وتوفير الإمكانات ذات الصلة للانفتاح على عالم متسارع التطور».. وعلى وسائل الإعلام إلقاء الأضواء على قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم.. «امنحوهم فرصا لإثبات أنهم بالإرادة والعزيمة قادرون».

وختاما، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة كويتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لراعي نهضتها والدنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)، وأبقاه لنا فخرا وذخرا.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كما ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد (حفظه الله ورعاه)

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد (حفظه الله)

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)

الموقرين أصحاب المعالي والسعادة

الحضور الكريم



سيدي ممثل حضرة صاحب السمو:



باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وجيمع منتسبيه أتقدم لسموكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



سيدي ممثل حضرة صاحب السمو:



ان ما حققه النادي الكويتي الرياضي للمعاقين من صقل المواهب الرياضية الخاصة برياضة المعاقين والتي جعلتنا في مصاف الدول المتقدمة بشتي الألعاب الرياضية التي يمارسها الناي من ابنائك وبناتك الرياضيين بمختلف الألعاب الرياضية حيث تم تحقيق العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بالإضافة الى حصول الكويت وتسجيلها الرقم العالمي في سباق (1500م) - سباق (100م) جري على الكراسي المتحركة وكذلك حصول الكويت على الرقم العالمي في لعبة دفع الجلة.



سيدي سمو ولي العهد:



إن توجيهات سموكم الكريم السامية والتي دعمت بها وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة للنادي جعلت كل الاهتمام على أرض الواقع لجميع فئات المعاقين في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.



كما ان الشراكة الوطنية بين وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بتوفير الدعم اللامحدود للمشاركات الخارجية لتمثيل الكويت خير تمثيل بأبطالها الرياضيين.



سيدي سمو ولي العهد:



تقاس الدول المتقدمة وطبقا للمواثيق الدولية برعاية أصحاب ذوي الإعاقة باهتمام بالغ على مستوى كافة الأصعدة بمختلف المجالات وأصبحت الكويت اليوم هي المثال الذي يحتذى على مستوى العالم لما نملكه من إمكانيات وقوانين محلية جعلت من أصحاب ذوي الإعاقة طاقات إيجابية لخدمة المجتمع والكويت عبر ما توفره حكومة الكويت من خدمات جليلة وكبيرة لقانون المعاقين رقم (8) لسنة 2010م.



سيدي سمو ولي العهد:



في ختام كلمتي هذه أتقدم لسموكم الكريم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لزيارتكم الميمونة لنا في هذا الشهر الفضيل متمنيا لسموكم دوام الصحة والعافية، كما أسال الله أن يمن بالصحة والعافية على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وأسأل الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتحت ظل قيادة سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



بعدها قام مجموعة من منتسبي النادي بتقديم عرض لعبة الجري على الكراسي المتحركة والتي حصلت الكويت على الرقم العالمي في هذه اللعبة.



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا ورافق ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.