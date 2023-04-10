من دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم.. أنتم ذوو البصيرة يا من منحكم الله نور القلب.. وذكاء العقل.. وقوة الإرادة.. وصفاء السريرة

أهنئ جمعية المكفوفين الكويتية وجميع أعضائها بمرور 50 عاماً على إشهارها قدمت خلالها عبر مسيرة وطنية إنسانية الدعم والرعاية لكوكبة من أبنائنا وبناتنا ذوي العزم والتحدي

نؤمن بأن قوة الإنسان في بصيرته لا بصره وأن من سلبت منه نعمة الإبصار لديه بصيرة قوية في مجتمعه للتعايش والتكيف.. بل للتفوق والتميز

نثمّن التعاون مع الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما لطباعة المصحف الشريف بطريقة «برايل»

العازمي: نعدكم بمزيد من الطموح والعطاء ورفع علم الكويت خفاقاً في المحافل الدولية ليتشرف به كل كويتي وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة





قام ممثل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية.



وكان في استقبال سموه وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين فايز العازمي وأمين السر منصور العنزي.



هذا، وتفضل ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمناسبة افتتاح منشأة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كلمة بهذه المناسبة في مايلي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.. سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- الحضور الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد،،،

ونحن نلتقي في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك مع إخواننا وبناتنا وأبنائنا في جمعية المكفوفين الكويتية يسعدني أن أنقل إليكم جميعا تهنئة سيدي أخي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بشهر رمضان الكريم.. ويطيب لي أن أبادلكم التهاني والتبريكات بشهر الخير والإحسان أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي والأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

إخواني.. بناتي وأبنائي:

إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم.. أنتم ذوو البصيرة يا من منحكم الله نور القلب.. وذكاء العقل.. وقوة الإرادة.. وصفاء السريرة.

ويطيب لي من هذا المكان أن أهنئ جمعية المكفوفين الكويتية بجميع أعضائها بمرور (50) عاما على إشهارها قدمت خلالها عبر مسيرة وطنية إنسانية الدعم والرعاية لكوكبة من أبنائنا وبناتنا ذوي العزم والتحدي مقدرين إسهاماتها البارزة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية لخدمة مجتمعنا ووطننا.

إخواني.. بناتي وأبنائي ذوي البصيرة:



ونحن نؤكد لكم أنكم جزء لا يتجزأ من ثروتنا البشرية التي نعتز بها في القلوب ونتفاخر بها بين الشعوب.. فإننا نؤمن بأن قوة الإنسان في بصيرته لا بصره وأن من سلبت منه نعمة الإبصار لديه بصيرة قوية في مجتمعه للتعايش والتكيف.. بل للتفوق والتميز.. وصدق الله تعالى في قوله الكريم: (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).



وفي هذا الصدد نقدر جهود جمعية المكفوفين الكويتية التي توجت بتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات: الاجتماعية والثقافية والرياضية والتقنية.. ونثمن التعاون مع الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما لطباعة المصحف الشريف بطريقة «برايل» وإهداء جمعيتكم عددا من هذه المصاحف لجهات مناظرة في دول شقيقة مما يعكس الدور الإنساني لدولة الكويت.. كما نثمن لكم تزويدكم مكتبة جابر الأحمد المركزية بجامعة الكويت بجهاز حديث لمساعدة الطلبة من ذوي البصيرة وتسهيل عملية البحث لهم.



إخواني.. بناتي وأبنائي:



وفي هذا المقام نوجه جهات الدولة المعنية نحو:



- توفير جميع احتياجات ذوي البصيرة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل كل المعوقات التي تواجههم ليمارسوا جميع شؤون حياتهم على الوجه الأمثل.

- توفير أجهزة متطورة تساعدهم على القراءة والكتابة والدراسة والبحث العلمي والبحث عن المعلومات.

- الاهتمام بإقامة المنشآت الرياضية التي تناسبهم وإقامة البطولات الرياضية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية «اهتموا بصقل قدراتهم ومهاراتهم».

- رعاية الموهوبين والمتميزين من بناتنا وأبنائنا من ذوي البصيرة وتقديم الدعم والمساندة للراغبين منهم في إكمال دراساتهم العليا «ساندوهم لتحصدوا ثمار تفوقهم وتميزهم».

وختاما،،،

فإننا ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لأخي وسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، »

طموح وعطاء



ثم ألقى رئيس مجلس ادارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على افضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

سيدي ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.. سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله.. السادة الشيوخ والوزراء.. أيها الحفل الكريم،

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء ومنتسبي جمعية المكفوفين الكويتية ونادي البصيرة الرياضي للمكفوفين أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، بحلول شهر رمضان المبارك وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح، ولكم جميعا.

وإننا اليوم نجتمع في هذه المنشأة الرياضية منشأة سيدي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، وحرّمه على نار جهنم والتي في عام 2012 وكما تذكرون أمر بإنشاء هذه المنشأة والتي كلف مجلس الوزراء بتوفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع وها هو المشروع اليوم يرى النور في عهد سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وبتشريف من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، الذي افتتح اليوم هذا المشروع.



سيدي سمو ولي العهد



إن أبناءك المكفوفين والمكفوفات قد انجزوا الكثير من الإنجازات فمن هذا المنطلق فقد تمت لدولة الكويت أول مشاركة للرياضة النسائية للمكفوفات والتي حصلت فيها بنات الكويت ولله الحمد على الميداليات لأول مرة وفي أول مشاركة نسائية رياضية للمكفوفين على مستوى غرب آسيا وذلك في مملكة البحرين من العام الماضي، واننا في هذه المنشأة نعدكم ان شاء الله بمزيد من الطموح ومزيد من العطاء ورفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية ليتشرف به كل كويتي وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة.

سمو ولي العهد..



إننا نطمح اليوم بإذن الله تعالى أن تشرفونا الحقيقة برعايتكم لملتقى وبطولة المكفوفين الخليجية والتي سنستضيفها على منشأة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، وكذلك نأمل من وزارة الشؤون ومن الحكومة أيضا سرعة تأثيث هذه المنشأة.



سيدي سمو ولي العهد إنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الإخوان أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وان يحفظ سمو ولي عهده الأمين وان يديم الأمن والاستقرار على بلدنا الحبيبة الكويت وأن يطيل الله بأعماركم لتكون بإذن الله هذه الزيارات التي يرتقبها أبناؤكم وبناتكم من المكفوفين هي وسام على صدورهم، جزاكم الله عنا خيرا وسدد الله على الخير خطاكم.



يا سمو ولي العهد لكم مبادرات كثيرة انتم وصاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء في تذليل كافة الصعاب التي تواجه أبناءكم وبناتكم المكفوفين فلكم منا جزيل الشكر والامتنان مرة أخرى نبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات وان يطيل الله بأعماركم وكل عام وانتم بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



دار أمن وسلام

بعدها قامت الطالبة رفعة الهاجري بإلقاء كلمة فيما يلي نصها:



«الحمد لله الذي جمعنا على حبه وطاعته الغفور ذي العرش العظيم سبحانه تجلت قدرته وصفاته وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد أدى الرسالة والأمانة ويشهد بذلك كل مسلم.



اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له ذنوبه وآثامه وأمنته من الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه.



اللهم ادخلنا برحمتك الجنة من باب الريان وارفع في الجنان درجاتنا يا حنان يا منان، اللهم اني أسألك ان تحفظ أميرنا وقرة أعيننا أمير العفو والتسامح، اللهم ألبسه لباس العافية، اللهم احفظه للبلاد قائدا وللقلوب والدا، اللهم متعه بالعمر المديد يا حليم يا مجيد، اللهم احفظ لنا ولي عهده الأمين وأيده بتوفيقك أنت السميع المعين.



اللهم احفظ لنا ولاة امورنا، اللهم انهم احبونا واحببناهم، وإن أمرونا أطعناهم، اللهم احفظ لنا الكويت الغالية واحفظها من كل فتنة عاتية.

اللهم انها دار أمن وسلام، اللهم انها دار حب ووئام فاحفظها بحفظك يا ذا جلال والاكرام، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على امام المرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين».



وتم خلال هذه الزيارة اهداء ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا ورافق ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.