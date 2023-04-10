هادي العنزي



سجل التضامن ثلاثة أهداف حاسمة ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز مهم على الساحل 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب التضامن ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 14 نقطة، وبذلك ودع "العنيد" الدوري الممتاز رغم فوزه، وذلك نظرا لفوز النصر على الجهراء في المباراة الثانية 2-1 وبذلك رفع النصر رصيده الى 30 نقطة مع بقاء 3 جولات على ختام مباريات القسم الثالث للمجموعة الثانية بفارق 11 نقطة وهو ما يستحيل معه التعويض.



جاء الشوط الأول هادئا في أغلب تفاصيله، حيث بدا "العنيد" راغبا في تحقيق الفوز، في محاولة منه لإبقاء الأمل حاضرا، وحاول عدة مرات لكنه لم يوفق في زيارة شباك الحارس حمد الخالدي، وعلى الطرف الآخر لم يكن الساحل "مستسلما" لواقع هبوطه إلى الدرجة الأولى، اجتهد عدة مرات، بهجمات منظمة عبر الأطراف، وجاءت أخطر فرصه عبر تسديدة من البرازيلي جيوفاني (42)، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس سعود القناعي.



ظهر الساحل خطرا في بداية الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين، عبر العماني حمد الحبسي (58) بعد مجهود فردي رائع، والبرازيلي الهدف الثاني (61)، ولكن "العنيد" رفض رفع الراية مبكرا، بتسجيله هدف العودة عبر عبدالله الرشيدي (63)، وأكمل طريقه نحو التعادل بواسطة الرشيدي الذي سجل ثاني أهدافه (76)، وواصل "العنيد" طريقه نحو تحقيق هدفه وهو الظفر بنقاط المباراة، ليخطف بابا توندي الهدف الثالث للتضامن (79)، ولكن آماله في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل تلاشت مع فوز النصر.