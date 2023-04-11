عبدالعزيز الفضلي

طمأن خبير الأرصاد والتنبؤات الجوية عيسى رمضان، في تصريح لـ "الأنباء"، أن التوقعات بعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار خلال اليومين المقبلين لا يستدعي تعطيل أو تعليق الدراسة.

وأشار إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة لن تشمل جميع المناطق بل ستكون متفرقة في فترة موسم سبق السرايات وموسم السرايات منتصف هذا الشهر فلا داعي لتوقف المدارس إلا للضرورة القصوى وبما ستحدده كمية الأمطار وانتشارها.

وأضاف انه من المتوقع أن يكون الطقس غير مستقر بدءا من مساء اليوم الثلاثاء 11 ابريل وتزيد فرصتها يومي الأربعاء والخميس ويكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا اليوم الثلاثاء مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة 10-60كم/س تثير الغبار في المناطق البرية وتنخفض الرؤية الأفقية وتزيد احتمالات تساقط الأمطار في وقت في ليل الثلاثاء وتزيد فرصة الأمطار يوم الأربعاء وتكون رعدية أحيانا، وتستمر فرص الأمطار الرعدية والتي تكون بين المعتدلة والغزيرة أحيانا ومتفرقة بكمياتها من منطقة إلى أخرى حتى يوم الخميس.